En una entrevista reciente, Lionel Messi, el ícono del fútbol argentino y mundial, habló sobre su carrera y sus planes a futuro. Durante la conversación, el jugador del Inter Miami expresó que no se ve tomando el camino del entrenamiento: "No creo que quiera ser entrenador, pero no estoy seguro de lo que quiero hacer en el futuro". Estas palabras reflejan su deseo de disfrutar el presente y cada momento dentro del campo.

Messi también destacó cómo ha cambiado su percepción sobre su carrera: "Valoro mucho más que antes todo lo que hago a diario, así que lo único que pienso es en jugar, entrenar y divertirme". Esta filosofía de vida le ha permitido mantener un enfoque positivo y disfrutar de su tiempo en el deporte que ama.

Además de su carrera en el fútbol, ​​el delantero argentino reveló su interés por el pádel, un deporte que ha ganado popularidad en los últimos años y que le ha permitido disfrutar de momentos de ocio y relajación fuera del fútbol. "Siempre estamos con la pelota, ya sea en un partido, jugando a la PlayStation, pasando o tocando", comentó, subrayando su conexión constante con el juego, tanto dentro como fuera del campo.

Con esta declaración, Messi continúa generando interés no solo por su desempeño en la cancha, sino también por su visión personal del deporte y su vida fuera de él, dejando en claro que su prioridad sigue siendo disfrutar cada momento del juego.