Según estimaciones de diversas consultoras privadas, el índice de inflación correspondiente a octubre se ubicaría en torno al 2,9%. Este dato marca una disminución en comparación con meses anteriores, lo que permitiría al Gobierno celebrar una aparente desaceleración de la inflación. Sin embargo, bajo esta superficie optimista se esconden realidades más complejas.

La inflación núcleo, que mide el comportamiento de precios no regulados y no estacionales, se ha incrementado por encima del índice general, alcanzando cifras superiores al 3%. Este fenómeno, que no se observaba desde principios de año, indica que, a pesar de la moderación en ajustes tarifarios y precios estacionales, las presiones inflacionarias siguen latentes en la economía.

El Gobierno, tras festejar un índice por debajo del 4% en septiembre, ahora se enfrenta al reto de mantener esta tendencia a la baja. El ministro de Economía, Luis Caputo, evalúa medidas adicionales en un contexto donde el dólar oficial y la inflación importada siguen influyendo en la dinámica de precios.

Consultoras como EcoGo y C&T anticipan que, aunque se logre perforar el 3%, la inflación núcleo podría desacelerar más lentamente, complicando la situación. Mientras que algunos reportes indican un incremento en el costo de la canasta de alimentos, el análisis de precios en el Gran Buenos Aires revela que, a pesar de la caída general, los precios de servicios públicos como el gas han mostrado un ajuste menos perceptible, reflejando un cambio en las variables internas que alimentan el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con un ojo puesto en noviembre, donde se espera que los precios estacionales podrían ayudar a mantener la tendencia, el Gobierno debe prepararse para enfrentar una nueva serie de ajustes tarifarios que podrían alterar esta dinámica.