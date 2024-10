En la mañana del 29 de octubre de 2024, un jubilado fue encontrado muerto en el lugar del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en Villa Gesell. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, tiene entre 80 y 89 años, según información proporcionada por fuentes policiales. Durante las operaciones de rescate, los bomberos lograron encontrar a una mujer con vida, aunque su estado de salud no ha sido especificado.

La investigación del suceso está a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, quien ha llevado casos de alto perfil, incluyendo el de los rugbiers implicados en la muerte de Fernando Báez Sosa en 2020. Zamboni se encuentra en el sitio del accidente y ha ordenado pericias del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal. Se han detenido a varios trabajadores de la construcción, incluido el capataz, quienes habrían huido del lugar tras el colapso.

Las autoridades están indagando a dos arquitectos involucrados en el proyecto, y se ha calificado el hecho como "estrago culposo", lo que implica que los responsables podrían enfrentar penas de hasta cinco años de prisión si se determina que actuaron con negligencia.

Desde la Municipalidad de Villa Gesell, se han revelado detalles que sugieren que las modificaciones estructurales en el hotel se realizaron sin la debida autorización. En un comunicado oficial, se informó que el 20 de agosto de 2024, se detectaron trabajos ilegales en el edificio, lo que llevó a las autoridades a paralizar las actividades y a intimar a los propietarios para que regularicen la situación.