Boca Juniors vivirá un momento clave este domingo al enfrentar a Deportivo Riestra en la histórica Bombonera, en lo que será el primer partido de Fernando Gago como director técnico en el estadio del club que lo vio nacer como futbolista. El equipo llega con el impulso de su reciente triunfo por penales frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en la Copa Argentina, un resultado que les ha dado confianza tras una temporada inestable.

El Xeneize, que actualmente busca asegurar su lugar en la Copa Libertadores 2025, tendrá una baja sensible: el delantero Miguel Merentiel no podrá jugar debido a una lesión muscular que lo marginará de los próximos compromisos. Ante este panorama, Gago ha optado por un once que incluye a figuras como Edinson Cavani y Marcos Rojo, quienes liderarán el intento por conseguir tres puntos importantes.

Por el lado de Deportivo Riestra, bajo la dirección de Cristian "Ogro" Fabbiani, el equipo intentará dar la sorpresa en territorio boquense. Los dirigidos por Fabbiani vienen de una intensa preparación y realizarán movimientos previos en su concentración para llegar en óptimas condiciones.

Posibles formaciones:

Boca Juniors: Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón, Agustín Martegani; Brian Aguirre, Edinson Cavani, Exequiel Zeballos. DT: Fernando Gago.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Nicolás Caro Torres, Rodrigo Sayavedra; Pedro Ramírez, Jonatan Goitía, Jonatan Goya, Braian Sánchez; Jonathan Herrera, Antony Alonso. DT: Cristian Fabbiani.

El árbitro del encuentro será Yael Falcón Pérez, y el partido será transmitido en vivo por ESPN Premium desde las 19 horas, prometiendo una jornada intensa en la Bombonera.