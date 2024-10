Franco Colapinto, el prometedor piloto argentino, ha dejado una impresión significativa en la Fórmula 1 durante su reciente participación en la categoría. Su desempeño ha despertado el interés de Red Bull Racing, una de las escuderías más prestigiosas del automovilismo, que le habría hecho una oferta para integrarse a su equipo en 2025.

Según informó Sky Sports Italia, la propuesta no sería para unirse directamente al equipo principal de Red Bull, donde compite el neerlandés Max Verstappen, sino a su equipo secundario, Racing Bulls. Esta decisión se da en medio de la incertidumbre en torno al futuro de algunos pilotos, particularmente del mexicano Sergio Pérez, quien ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado en esta temporada.

Helmut Marko, el jefe de Red Bull, comentó sobre la situación, señalando que "el problema con Colapinto es que tiene un contrato a largo plazo con Williams". A pesar de que el director de Williams, James Vowles, no confirmó oficialmente la propuesta, su respuesta a las especulaciones indica que "en una negociación sensible, no se dice nada públicamente". Esto sugiere que las conversaciones están en curso, aunque sin resultados definitivos aún.

Para que Colapinto pueda unirse a Racing Bulls, Red Bull tendría que considerar la salida de Pérez, quien podría ser reemplazado por el neozelandés Liam Lawson. De concretarse esta reestructuración, el equipo estaría conformado por Yuki Tsunoda y Colapinto, lo que le ofrecería al argentino una oportunidad valiosa en la Fórmula 1.

A pesar de su contrato vigente con Williams, donde comparte espacio con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., Colapinto ya ha disputado cuatro Grandes Premios esta temporada, logrando ubicarse siempre entre los doce primeros. Esta experiencia lo posiciona favorablemente para un eventual ascenso en su carrera.