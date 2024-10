El ex piloto alemán y siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, Michael Schumacher, habría hecho su primera aparición pública desde el trágico accidente de esquí que sufrió en diciembre de 2013, según informó el medio alemán Bild. Esta sorprendente reaparición se habría dado durante el casamiento de su hija Gina-Maria, en una ceremonia que contó con estrictas medidas de seguridad, incluyendo la confiscación de los teléfonos móviles de los invitados para evitar filtraciones.

Desde el accidente que sufrió mientras esquiaba en los Alpes franceses junto a su hijo Mick, el estado de salud de Schumacher ha sido un tema rodeado de absoluto hermetismo. Aquel 29 de diciembre de 2013, el piloto chocó contra una roca, rompiendo su casco, lo que causó graves lesiones craneoencefálicas. El multicampeón fue trasladado de urgencia en helicóptero y permaneció en coma durante casi seis meses.

A partir de ese momento, Schumacher fue llevado a su residencia en Suiza, la cual fue completamente adaptada para atender sus necesidades especiales. La familia, que ha luchado por mantener su privacidad, ha enfrentado enormes desafíos económicos para cubrir los costos de sus cuidados, llegando incluso a vender la Ferrari con la que Schumacher ganó el Gran Premio de Mónaco en 2001.

Las últimas informaciones sobre la salud del expiloto indicaban que se sometió a varias cirugías entre 2019 y 2020, en un intento de regenerar su sistema nervioso central mediante tratamientos con células madre. Sin embargo, el estado actual de su recuperación sigue siendo un misterio.

Jean Todt, antiguo jefe de Schumacher en Ferrari, habló en 2023 sobre el estado de su amigo: "Él está aquí, así que no le echo de menos. Simplemente ya no es el Michael que solía ser. Es diferente y está maravillosamente guiado por su esposa e hijos que lo protegen". Todt lamentó el destino del campeón, diciendo: "Desafortunadamente, el destino lo golpeó hace 10 años. Ya no es el Michael que conocimos en la Fórmula 1".