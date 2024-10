San Luis se encuentra conmocionada tras un estremecedor hecho que involucra a una mujer policía, Marina Abigail Silva, quien asesinó a sus dos hijos de apenas dos y siete años. La tragedia se conoció en la mañana del martes, cuando Silva, antes de darse a la fuga, envió un mensaje vía WhatsApp a sus familiares pidiendo perdón por el atroz crimen.

"Perdónenme hermanos por lo que hice", fue el mensaje que el padre de Silva mostró ante la prensa. Este mismo familiar, con visible desconsuelo, aseguró que no quiere tener contacto alguno con su hija: "No quiero hablar con ella, ya le dije al jefe de Policía que no quiero saber nada, no quiero que me la pongan enfrente".

El caso salió a la luz cuando personal de la Comisaría Tercera fue alertado por la propia Silva sobre lo sucedido. Al llegar al lugar, los agentes encontraron dos cartas que serán objeto de investigación en los próximos días. Según el parte policial, Silva avisó a sus familiares sobre la decisión que había tomado antes de huir.

El motivo detrás de este horrendo crimen aún no ha sido esclarecido por completo, aunque el padre de la agresora señaló que Silva enfrentaba "deudas con todo el mundo" y que su situación económica era crítica. "Tiene un problema económico muy grande, de eso no hay duda. Hablamos con ella, le decíamos ‘Marina, ponete las pilas’, pero no sabíamos la magnitud de lo que estaba pasando", comentó el hombre con evidente angustia.

Por otro lado, los investigadores informaron que Marina Abigail Silva no estaba bajo tratamiento médico ni presentaba antecedentes de problemas de salud que justificaran ausencias laborales en la fuerza policial. Ahora, los peritajes a las cartas halladas en la vivienda intentarán arrojar luz sobre las razones detrás de este trágico desenlace.

La comunidad de San Luis se encuentra conmocionada, mientras las autoridades continúan trabajando en el caso. La búsqueda de respuestas y el análisis de las evidencias serán clave para comprender qué llevó a Silva a tomar una decisión tan drástica y devastadora.