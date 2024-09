¡Alerta en el aire! Se desprendió un neumático de un avión de Aerolíneas Argentinas: un incidente que pudo haber sido trágico

El incidente ocurrió el lunes 23 de septiembre de 2024, cuando un avión de Aerolíneas Argentinas, matrícula LV CXT, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery tras un vuelo desde Ushuaia. Durante la maniobra de rodaje, el avión sufrió la pérdida de un neumático, un hecho que generó preocupación entre los trabajadores del sector.

Integrantes de la Junta de Seguridad en el Transporte han iniciado una investigación para esclarecer las causas del desprendimiento. Un técnico aeronáutico, que optó por mantener su anonimato debido a la tensa situación laboral en la empresa, advirtió sobre el potencial desastre que este hecho podría haber provocado. “El desprendimiento de una rueda puede desestabilizar por completa la maniobra del piloto”, explicó.

La compañía, en un comunicado, aseguró que “el desprendimiento no comprometió en ningún momento la seguridad de los pasajeros ni de la aeronave”. Sin embargo, el intento de minimizar el hecho ha sido evidente, pues en grupos de WhatsApp circuló un mensaje de un jefe técnico instalando a los empleados a no difundir información sobre el incidente, argumentando que no era necesario alarmar a la opinión pública.

A pesar de que Aerolíneas catalogó el hecho como un “incidente menor”, ​​las fotografías tomadas por el personal técnico contradicen esta versión. Las imágenes muestran que la rueda se desprendió completamente, lo que va en contra de la afirmación de que solo se había dañado el caucho.

Además, el mensaje interno desvela una preocupación por la repercusión mediática del evento, donde se enfatiza la necesidad de que las fotografías permanezcan en el ámbito técnico y no se viralicen, advirtiendo que esto podría perjudicar a la empresa.

Los técnicos del sector son claros al señalar que el desprendimiento de una rueda no es un hecho trivial y pone en entredicho la seguridad en las operaciones aéreas. Este suceso pone de relieve la importancia de una gestión transparente y responsable en la aviación comercial.