Luego de lo que fue el empate en Chile entre River y Colo-Colo, Marcelo Gallardo destacó la importancia de no perder en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores y que evaluará el estado de sus futbolistas de cara al Superclásico. Quien habló en la previa del duelo del próximo sábado entre Boca y el Millonario fue Daniel Osvaldo, ex futbolista del Xeneize, que manifestó su deseo de haber sido dirigido por el Muñeco.

"Ojalá el Muñeco Gallardo no hubiese sido de River. Ojalá me hubiese dirigido porque creo que hacía 20 goles por partido con él. Se ve de afuera que sus jugadores los hace rendir al máximo, que llegan al tope de sus posibilidades", confesó Dani Stone en un streaming con El Gráfico.

Cuando tuvo su paso por Banfield y se cruzó con Gallardo durante su primer ciclo como entrenador del Millonario, el ex delantero había manifestado también que, a pesar de las rivalidades y su identificación con Boca, el Muñeco era el mejor técnico de la historia de River.

En la misma entrevista con El Gráfico, Osvaldo fue consultado por el técnico que le hubiese gustado y el que no: "¿Puedo pedir cualquiera? Me hubiese encantado ser dirigido por Ancelotti. Y el que no me hubiese gustado es obvio, pero no lo voy a mencionar porque no lo conoce nadie".

En cuanto a esto último, las redes sociales detectaron rápidamente de quién hablaba: Guillermo Barros Schelotto. El año pasado, el propio ex Boca confesó que nunca se hubiese ido del Xeneize de no ser por aquel cortocircuito con el Mellizo tras un partido ante Nacional de Uruguay, donde una vez consumado el empate, Osvaldo prendió un cigarrillo en el vestuario.

Osvaldo y su relación con el Xeneize

Daniel Osvaldo suele visitar frecuentemente La Bombonera para presenciar los partidos de Boca. De hecho, hace un par de meses, publicó fotos junto a Edinson Cavani, Sergio Romero y Marcos Rojo luego de un triunfo del Xeneize ante Godoy Cruz. Además, en ciertas oportunidades, se lo ha visto en el palco que ocupaba Diego Armando Maradona, debido a su relación con Gianinna, hija del Pelusa.