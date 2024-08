En una entrevista exclusiva para Conexión Deportiva, Julián Trucco, delantero y reciente refuerzo de Studebaker de Villa Cañás, compartió sus impresiones sobre la crucial victoria que obtuvo su equipo en Maggiolo. Este triunfo permite a Studebaker mantenerse en la cima del campeonato bajo la dirección técnica de Javier Ocella.

"Fue una victoria muy importante para nosotros. Ya habíamos tomado la punta el fin de semana pasado y la idea del equipo era mantenerla. Nos fuimos a Maggiolo buscando el resultado y, aunque nos costó abrir el marcador, logramos una ventaja crucial con un cabezazo en un córner que rozó a un defensor rival", comentó Trucco.

El primer tiempo del partido fue especialmente intenso, con Studebaker dominando y generando varias oportunidades de gol. Sin embargo, fue en el segundo tiempo donde el equipo mostró su resistencia, soportando la presión del rival que buscaba empatar. "Creo que tuvimos chances claras para ampliar la ventaja, pero no pudimos concretarlas. Al final, logramos aguantar y traer tres puntos valiosos", añadió el delantero.

Sobre la competitividad de la liga, Trucco destacó: "La Liga es muy pareja, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Nosotros tenemos que seguir mentalizados y fuertes en lo que estamos buscando, sabiendo que cada partido será una batalla hasta el final del torneo".

Julián Trucco también reflexionó sobre su adaptación al equipo y sus objetivos personales. "Desde que llegué, me he sentido muy cómodo gracias al cuerpo técnico y mis compañeros. Aunque no he tenido muchas oportunidades de gol, trato de aportar desde otras áreas del juego y ayudar al equipo a lograr sus objetivos", concluyó.

Studebaker de Villa Cañás enfrentará próximamente a Sportivo Sancti Spiritu, en otro duelo que promete ser muy disputado. Con esta victoria, el equipo reafirma su posición como uno de los favoritos para alzarse con el título.