Al cumplirse más de un año del asesinato del productor agropecuario Aldo Viscovich, su exmujer, Patricia Rollán, afirma que el ataque no fue un intento de robo, sino un homicidio premeditado.

El trágico incidente ocurrió el 18 de mayo de 2023 en la casa de Viscovich, ubicada en calle España al 300, en la localidad de Chovet. Desde entonces, las autoridades han llevado a cabo múltiples diligencias y allanamientos, sin lograr dar con el responsable.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha explorado diversas hipótesis. "Estoy en contacto con fiscalía. Siempre llamo o envío mensajes. Aunque han realizado muchos allanamientos, no tenemos nada firme para esclarecer el hecho", declaró Rollán.

Una certeza compartida por Rollán y los investigadores es que no se trató de un robo, ya que de la casa solo desaparecieron una pistola y un revólver que pertenecían a Viscovich. "La manera en que lo mataron muestra mucho odio, mucha saña. No creo que un robo implique tanta violencia", agregó Rollán.

El domingo pasado, en el marco de una marcha nacional solicitando justicia por la desaparición de Loan, la comunidad de Chovet también se movilizó para pedir el esclarecimiento del crimen de Aldo.

Patricia Rollán aseguró no tener sospechas sobre el autor del crimen, pero instó al MPA a avanzar en la investigación. "Aldo estaba bien, trabajando y contento esos días. No podemos entender por qué alguien querría matarlo. Nunca mencionó tener conflictos serios", explicó Rollán, quien solicitó a los medios de comunicación mantener el caso en la agenda para que Aldo "no sea uno más que murió".

Historia del caso:

Aldo Viscovich, de 70 años, fue asesinado en su domicilio con dos puñaladas certeras en el cuello y el tórax, además de otras lesiones defensivas. El atacante dejó la vaina del cuchillo en la escena del crimen y no robó 500.000 pesos en efectivo que había en la casa, llevándose solo un revólver calibre 22.

El cuerpo fue encontrado por su hermano Tomás, quien corrió a la comisaría local para informar lo sucedido. Durante la autopsia, se recuperó material genético bajo las uñas de la víctima, el cual está siendo analizado en laboratorio para identificar al asesino.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal recolectó diversos rastros en la casa. Aunque se han realizado múltiples diligencias, incluyendo seis allanamientos en marzo de este año, el caso sigue sin resolverse.