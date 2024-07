Del jueves 25 al domingo 28 de julio, la ciudad de Corrientes será sede del Campeonato Argentino de Selecciones Ascenso "B" en la categoría Caballeros Mayores. La Federación Unión del Centro de Hockey Sobre Césped (UDC), que representa a la liga del sur santafesino, buscará destacarse en este certamen nacional.

El equipo de la UDC ha sido ubicado en la Zona C, junto a la Asociación Riojana y la Asociación Civil de Hockey Centro Sur Entrerriano. Su primer enfrentamiento será este jueves a las 8:30 contra la Asociación Riojana, y más tarde, a las 15:30, se medirá ante Centro Sur Entrerriano. Los resultados de estos partidos determinarán su posición en la siguiente etapa del torneo.

Los cuartos de final, que enfrentarán a los primeros y segundos de cada grupo, se jugarán el viernes por la tarde. Las semifinales tendrán lugar el sábado y las finales el domingo, cuando se conocerá al equipo campeón.

En el Grupo A competirán la Asociación del Oeste de Bs.As., la Asociación Regional Jujeña de Hockey y la Federación Sanluiseña. El Grupo B está compuesto por la Federación Río Negro, la Asociación del Valle de Chubut y la Federación del Oeste de Hockey Sobre Césped. Finalmente, el Grupo D incluye a la Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires, la Asociación Sudoeste de Buenos Aires y la Asociación Correntina.

El plantel de la Unión del Centro está compuesto por:

Carlos Barroso (JOCKEY VT)

Matías Gigena (CEF 54)

Marcos Giovagnoli (CEF 54)

Facundo Lanza (SPORTSMAN)

Ulises Palomeque (CEF 54)

Miguel Romero (JOCKEY)

Mateo Junco (UNIÓN Y CULTURA)

Jonatan Campal (SOCIAL RUFINO)

Faustino Sanches de Bustamante (CEF 54)

Mayco Balbi (JOCKEY)

Leonel Pineda (UNIÓN Y CULTURA)

Guido Castaño (SOCIAL RUFINO)

Gastón Aparicio (SOCIAL RUFINO)

Ignacio Pérez (SOCIAL RUFINO)

Gonzalo Almazán (JOCKEY)

Fernando Otero (JOCKEY)

Cristian Zapata (CEF 54)

Juan Manuel Vrancovich (CENTENARIO)

Rodrigo Cañete (UNIÓN Y CULTURA)

Felipe Marzol (CEF 54)

El equipo es dirigido por el DT Damián Rivero, con el preparador físico Ayrton Olmos y el kinesiólogo Manuel de Rabago.

Cronograma completo de partidos:

Jueves 25 de julio:

08:30 - Federación Sanluiseña vs. Asociación Regional Jujeña de Hockey (Zona A)

08:30 - Asociación del Valle de Chubut vs. Federación Río Negro (Zona B)

08:30 - Asociación Riojana vs. Federación Unión del Centro (Zona C)

11:50 - Asociación Sudoeste de Buenos Aires vs. Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires (Zona D)

15:10 - Asociación del Oeste de Bs.As. vs. Asociación Regional Jujeña de Hockey (Zona A)

15:10 - Federación del Oeste de Hockey Sobre Césped vs. Federación Río Negro (Zona B)

15:10 - Asociación Civil de Hockey Centro Sur Entrerriano vs. Federación Unión del Centro (Zona C)

18:30 - Asociación Correntina vs. Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires (Zona D)

Viernes 26 de julio:

08:00 - Federación Sanluiseña vs. Asociación del Oeste de Bs.As. (Zona A)

08:00 - Asociación del Valle de Chubut vs. Federación del Oeste de Hockey Sobre Césped (Zona B)

08:00 - Asociación Riojana vs. Asociación Civil de Hockey Centro Sur Entrerriano (Zona C)

09:40 - Asociación Sudoeste de Buenos Aires vs. Asociación Correntina (Zona D)

14:40 - Cuartos de final: 1° Zona A vs. 2° Zona C

14:40 - Cuartos de final: 1° Zona C vs. 2° Zona A

14:40 - Cuadrangular: 3° Zona A vs. 3° Zona C

16:20 - Cuartos de final: 1° Zona B vs. 2° Zona D

16:20 - Cuartos de final: 1° Zona D vs. 2° Zona B

16:20 - Cuadrangular: 3° Zona B vs. 3° Zona D

Sábado 27 de julio:

10:10 - Cuadrangular: 3° Zona A vs. 3° Zona B

10:10 - Cuadrangular: 3° Zona C vs. 3° Zona D

11:50 - Semifinales: Perdedor N°13 vs. Perdedor N°16

11:50 - Semifinales: Perdedor N°15 vs. Perdedor N°14

13:30 - Semifinales: Ganador N°13 vs. Ganador N°16

13:30 - Semifinales: Ganador N°15 vs. Ganador N°14

Domingo 28 de julio:

08:00 - Cuadrangular: 3° Zona A vs. 3° Zona D

08:00 - Cuadrangular: 3° Zona B vs. 3° Zona C

09:40 - Finales: Perdedor N°21 vs. Perdedor N°22

09:40 - Finales: Ganador N°21 vs. Ganador N°22

11:20 - Finales: Perdedor N°23 vs. Perdedor N°24

14:40 - Finales: Ganador N°23 vs. Ganador N°24