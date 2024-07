El sábado pasado, el arquero Rodrigo Otañe de Independiente FC hizo su debut oficial en la Primera División durante un partido crucial contra un equipo rival en Villacañas. Otañe, conocido por su dedicación y talento en las divisiones inferiores del club, finalmente tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades en el campo principal.

"Fue un momento increíble. Al principio, pensé que era un partido más, pero luego me di cuenta de la magnitud del evento," expresó Otañe. Su debut llegó de manera inesperada cuando el técnico Fernando Álvarez le indicó que se preparara para entrar en el segundo tiempo. "Cuando me dijeron que entrara, me lo tomé con calma, pero después, en casa, sentí la emoción y la responsabilidad de haber jugado en Primera."

Independiente FC dominó el encuentro y logró una victoria contundente de 5 a 1, dejando claro su potencial para avanzar en la zona de repechaje. "El equipo jugó con mucha confianza y determinación. Esta victoria nos da un impulso significativo," comentó Otañe.

La sólida actuación de Otañe en el arco fue fundamental para mantener la ventaja del equipo. "Aunque no estuve en todos los partidos, siempre estuve preparado para este momento. La defensa estuvo sólida y los delanteros hicieron su trabajo perfectamente," agregó el joven arquero.

Mirando hacia el futuro, Otañe se muestra optimista y dispuesto a seguir trabajando duro para su equipo. "Espero seguir teniendo oportunidades y contribuir al éxito de Independiente. Estamos enfocados en cada partido y vamos a dar lo mejor de nosotros en esta fase," concluyó.

