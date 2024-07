El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, ha solicitado la detención de José Codazzi, el ex abogado de Laudelina Peña, tía del menor detenido. Esta solicitud surge a raíz de presuntos sobornos por parte de Codazzi para que Peña, quien se encuentra detenida en Ezeiza, brindara una declaración específica sobre el accidente ocurrido en Corrientes.

Laudelina Peña decidió despedir a Codazzi antes de que se conociera esta resolución y se espera que en las próximas horas la defensa sea asumida por la abogada mediática, Mónica Graciela Chirivin. Cabe destacar que Chirivin también es la actual abogada de Martín del Río, detenido por el doble crimen de sus padres en San Isidro.

En una reciente declaración ante la Fiscalía de Goya, Macarena Benítez, hija de Laudelina Peña, reveló detalles sobre el soborno. Según Macarena, Codazzi sobornó a su madre para que involucrara a la exfuncionaria Victoria Caillava y su esposo, el ex capitán de Navío Carlos Pérez, en el accidente que causó la muerte de Loan. "Fue el abogado José Codazzi. No me dijeron de quién venía el ofrecimiento, pero era para involucrar a Pérez y Caillava. La declaración de mi mamá fue producto de la amenaza porque yo estuve cuando nos dijeron esto. El abogado dijo que tenía que decir lo del accidente", declaró Macarena.

Además, Macarena relató cómo fueron amenazadas: "Decía que nos iban a llevar detenidas por la situación de la zapatilla y porque tenían conocimiento de una llamada que me iba a comprometer a mí, lo cual resultó ser mentira".