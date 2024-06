Jockey Club se impone sobre Logaritmo y reafirma su liderazgo en el Torneo Regional del Litoral

En el marco de la 12da. fecha del Torneo Regional del Litoral de Segunda División, el Jockey Club se enfrentó a Logaritmo de Rosario en un partido que mantuvo a los espectadores hasta el último minuto. Desde el inicio, ambas escuadras demostraron un juego intenso y físico, aunque con cierta imprecisión en los primeros compases del encuentro.

Fue el Jockey Club quien logró romper el empate inicial, aprovechando un penal que transformó Stefano Meucci en puntos a favor de su equipo. Con el impulso de esta apertura, el conjunto local amplió su ventaja con un try de Joaquín Cisneros, seguido de la conversión de Meucci. Sin embargo, Logaritmo no tardó en responder, acortando distancias con un try convertido por Mateo Azagra.

La primera mitad del partido estuvo marcada por la intensidad y el ritmo frenético, con ambas escuadras buscando dominar el juego. El Jockey Club mantuvo la presión sobre su rival, asegurando una ventaja de diez puntos al descanso con dos tries adicionales.

En la segunda parte, el ritmo del juego disminuyó ligeramente, con ambas escuadras cometiendo errores y luchando por mantener la consistencia en su juego. A pesar de los esfuerzos de Logaritmo por acercarse en el marcador, la defensa sólida del Jockey Club prevaleció, asegurando la victoria por 32 a 17 al final del encuentro.

Con este resultado, el Jockey Club consolida su posición como líder indiscutible del Torneo Regional del Litoral, mientras que Logaritmo continúa su búsqueda por ascender en la tabla de posiciones.