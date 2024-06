Una funcionaria de General Rodríguez manejó borracha, chocó e intentó "arreglar" el caso. Se trata de Paola Szchur, subsecretaria de Desarrollo Comunitario de dicha localidad que, tras el insólito accionar, habría quedado afuera de su cargo.

El hecho lo dio a conocer el medio LP Noticias en el que, junto con un video, se observa la presencia policial sobre la Ruta 7 luego de que un Chevrolet Corsa blanco, conducido por Szchur, se cruzó de carril e impactó contra una camioneta Blazer.

Se constató que la funcionaria tenía 3,21 mg de alcohol en sangre, motivo por el cual fue detenida, sumado a que dejó herido al conductor de la camioneta.

En el video se permite oír como la subsecretaria balbuceaba palabras, intentaba eludir el control de la Policía y hasta trató de "arreglar" el caso.

"Lo podemos evitar (al control), escuchame, podemos evitarlo, ¿no? ¿Podemos arreglarlo de alguna manera? ¿sabés quién soy yo?, ¿Sabés que no, no? Dale, dale", se escucha en el video.

A su vez, los agentes de tránsito relataron que la funcionaria en todo momento intentó demorar el trámite.

Juan Ortíz, dueño de la camioneta chocada, habló con dicho medio y contó: "Con la señora no se podía hablar porque está alcoholizada. No quise arrimarme porque iba a ser para discutir, no quise renegar. Me parecía que no se dio cuenta de que había chocado".

Aunque por el momento no hubo un comunicado oficial por parte de la Municipalidad, creen que dicho accionar le cobró el cargo a Szchur.