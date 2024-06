Para Álvarez Agis, el Gobierno "está haciendo un populismo culposo"

El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis consideró que el Gobierno "está haciendo un populismo culposo", y calificó de "horrible" al ajuste fiscal que lleva adelante.

"Hicieron algo que yo llamaría populismo culposo: volvieron las 12 cuotas sin interés y el Gobierno no lo menciona. Son libertarios con cepo", sostuvo el economista.

Según Álvarez Agis: “Es horrible cómo está planteado el ajuste fiscal, a pesar de que soy de los que creen que hay que aplicar un ajuste”. "Hay que achicarse de una manera en la cual los que la están pasando horrible no pasen a morirse", sostuvo el ex funcionario en declaraciones a a C+, el canal de YouTube de Cenital.

Con relación al cepo, dijo que ve "apurado" al presidente Javier Milei para salir de las restricciones cambiarias, pero alertó que con esa actitud "la puede cagar".

En ese sentido, comentó: "armaron un puente con el RIGI, que es un blindaje para el dólar que se anime a entrar a este circo que somos los argentinos. Y le dan todos los blindajes, habidos y por haber, para que genere ese efecto macroeconómico que estabilice la inflación y que haga aparecer el crédito".

En cuanto a la suba del dólar de las últimas semanas, consideró que se trató de "un error no forzado del Gobierno, que fue bajar la tasa de interés".

Por otra parte, cuestionó con dureza a la oposición legislativa que dio media sanción en la Cámara de Diputados a un proyecto de ley para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria. "A los que gobernaron hasta hace 10 minutos se les ocurre una fórmula jubilatoria. Pero que hijos de puta, estuvieron cuatro años para pensar una fórmula y se ve que la encontraron ahora", se quejó.

Y añadió: "cuando Milei habla de la casta o renuncia a la jubilación de privilegio, siento que nos robó una bandera".

A su criterio, el Gobierno anterior "tuvo una verdadera oportunidad pero se la pasaron jugando a los autitos chocadores en público".