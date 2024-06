Con la presencia de los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio, quedó inaugurada la muestra de Agroactiva en la localidad de Armstrong, Santa Fe. Más tarde desembarcó el presidente Javier Milei, quien tuvo un corto encuentro con el trío y dio una charla dentro de una carpa junto con el diputado José Luis Espert.

Brevísimo saludo entre Javier Milei y los gobernadores

El presidente Javier Milei llegó al mediodía a Armstromg. Primero aterrizó en el aeropuerto de Rosario y luego, en helicóptero, arribó a Agroactiva. Lo recibieron el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella y el trío de gobernadores que, a la mañana, abrió oficialmente la muestra: Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio. Saludo y beso con el trío, y nada más. Ni una charla informal, ni un mensaje conjunto. Rápidamente Milei se subió a un vehículo y se trasladó a la otra punta del predio, donde lo esperaba el diputado José Luis Espert para dar una charla ante empresarios y autoridades. Los popes de la Región Centro se volvieron a juntar y caminaron, para dialogar de nuevo, en el stand oficial de Santa Fe, lejos, bien lejos del presidente.

El Pato de Javier Milei

Uno de los selectos que logró ingresar a la carpa donde disertó Milei fue el exarquero de Boca campeón del mundo, Roberto Abbondanzieri. Retirado, el uno está dedicado al campo, a lo agropecuario en particular. Nació en Bouquet, una localidad ubicada a 150 kilómetros al oeste de Rosario, donde ahora capitanea su empresa. A la vez, en 2022 firmó un convenio con Río Uruguay Seguros para ser embajador de la división RUS Agro.



Maximiliano Pullaro y Omar Perotti, como dos amigos

De perfil mucho más bajo que el año pasado, también paseó por Agroactiva el exgobernador Omar Perotti. Apenas lo divisó, Pullaro lo invitó a subirse al alto escenario preparado para los discursos de apertura, pero el rafaelino rechazó el convite. Luego se los vio dialogar animosamente y el radical, on the record, le dedicó unas palabras. “Tengo la mejor relación institucional con el gobernador Perotti”, le concedió el de Hughes.

La Invencible Santa Fe



"Provincia Invencible de Santa Fe” es una leyenda que acuñó el brigadier y exgobernador Estanislao López en los albores del siglo XIX. A Pullaro le gusta, le encanta la denominación y la repite en cuánta ocasión pueda. El acto de apertura se demoraba por la demora de Llaryora. Cuando llegó el cordobés, el radical lo fundió en un abrazo y le exclamó: “Bienvenido a La Invencible”. Luego, en los discursos, él y la vicegobernadora Gisela Scaglia volvieron a mencionarla.

El socialista de Martín Llaryora

Llaryora apostó fuerte por Agroactiva. El gobierno provincial montó un gran stand y coordinó una comitiva de empresas que también dijeron presente. Apenas finalizó el corte de cintas, el gobernador se hizo camino para visitar a sus coterráneos, pero fue abordado por un enjambre de periodistas. Un poco rezagado quedó el intendente socialista de la santafesina Villa Gobernador Gálvez, que forcejeó e intentó sin suerte sacarse una foto con el mandatario. Al menos Letra P lo retrató en su plan, ¿habrá logrado otra imagen?

El Audi del senador

El acto ya había arrancado y toda la dirigencia estaba arriba del escenario. Solo faltaba el diputado provincial Miguel Rabbia, que llegó demorado y encontró un lugar estelar para estacionar su Audi bajito de color negro. Se bajaron cuatro personas del vehículo y el exsenador caminó apenas unos pasos para ingresar el círculo selecto de autoridades.