"Bareiro, ante el interés de Boca y River: "Es difícil centrarse en lo personal con tantos rumores"

Adam Bareiro, goleador de San Lorenzo, explicó que quiere enfocarse en la Selección de Paraguay y su participación en la Copa América, ante el interés de River, Boca y también Atlético Mineiro (que será rival del Ciclón en los octavos de final de la Copa Libertadores).

"A veces es difícil centrarse en los aspectos personales cuando hay tantos rumores detrás. Estoy con la tranquilidad de que, si esos rumores están, es porque estoy haciendo bien las cosas. Me costó mucho llegar al momento donde estoy hoy con plena madurez y confianza encima, con el buen juego que tengo en San Lorenzo", expresó el delantero en rueda de prensa desde la concentración de la Albirroja. Y agregó: "Todo lo que viene de ahora en más son cosas del sacrificio que hice, del trabajo que hice y la confianza que me dieron en los lugares donde estuve, tanto como en mi club como ahora en la Selección".

A su vez, remarcó que está "muy centrado en la Selección" y que desea demostrar que está "a la altura" en los próximos amistosos ante Perú, Chile y Panamá en la previa de la Copa América. "Obviamente, uno como delantero siempre quiere hacer goles. Vengo con esa mentalidad. Ahora toca centrarme en la Selección. El día de mañana voy a ver qué va a ser de mi futuro con San Lorenzo o cualquiera de los otros clubes", afirmó.

En ese sentido, Bareiro dejó en claro que siente que es "un honor venir a la selección paraguaya" y que lo llenaron "de mucha confianza". "Eso me ayudó bastante para seguir rindiendo en el club. Con las mejores expectativas, con ganas de aportar desde el lugar que me toque y muy mentalizado en lo que van a ser estos tres amistosos y la Copa América", añadió. Y sentenció: "En San Lorenzo venía jugando todos los partidos, sintiéndome importante. Eso ayuda para la confianza de uno mismo. Estoy mucho más maduro desde mi juego, con mucha confianza encima".

"Quiero arrancar con el pie derecho en estos amistosos. Nos vamos a jugar una Copa América muy importante. Todos los paraguayos tenemos la misma ilusión. Va a ser un torneo muy lindo, importante para que el equipo se siga afianzando y pensar en el futuro".

La postura de San Lorenzo ante el interés de Boca y River por Bareiro

Pero el Xeneize y el Millonario aceleraron y levantaron el teléfono para llamar a Moretti, quien en principio les manifestó a ambos su convencimiento de no negociar con ningún equipo argentino por el atacante. Sin embargo, River no se quedó simplemente con esa postura y deslizaron que incluso están dispuestos a pagar por encima de la cláusula: cerca de 4.5 millones de dólares.



Por otra parte, en el fútbol argentino hay un acuerdo de palabra, no firmado, en la que los dirigentes pactaron no ejecutar la cláusula de rescisión de ningún jugador entre equipos de la Argentina. Por este motivo, San Lorenzo está entre la espada y la pared: lo vende por la cláusula al exterior o lo negocia en el país por más dinero (opción que a priori no convencería por el costo político que significaría).

Lo cierto es que al Ciclón solo le queda confiar en que no se ejecutará la cláusula por parte de Boca y River, ya que ahí no tiene nada que hacer, es algo que ejecuta el jugador (Adam Bareiro en este caso). Por su parte, los clubes brasileños sí haría uso de la misma en caso de acelerar por él.