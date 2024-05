Un emocionado Rafael Nadal se despidió del que probablemente haya sido su última participación en Roland Garros, tras caer en primera ronda contra el alemán Alexander Zverev por 3-6, 6-7 (5) y 3-6. No fue un adiós oficial, porque el español se negó a recibir el homenaje que las autoridades tienen tantas ganas de darle, pero esta derrota tiene visos de conducir al adiós de una leyenda.

"Si es la última vez, lo he disfrutado. Es difícil para mí hablar, no sé si será sea la última vez que esté aquí delante de ustedes", dijo Nadal ante el público que hoy batió un récord al llenar la pista principal (15.225 entradas) en un duelo de primera ronda.

La ocasión lo merecía, ya que podía ser la despedida del hombre que ha batido todas las marcas en el único Grand Slam en tierra batida, con 14 triunfos individuales ( 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022).

Es por eso que la organización le dio el micrófono a Nadal para dirigirse a sus seguidores tras el partido, algo muy inusual para los derrotados, entre ovaciones y cánticos de "¡Rafa, Rafa!".

El español contó que hay "un buen porcentaje" de posibilidades de que "no" volverá "a jugar en Roland Garros, pero" que "no" puede "decirlo al 100 por cien".

"Puede que en dos meses diga que ya es bastante", aunque "aún no lo siento", apuntó el astro.

En todo caso, Nadal sí afirmó su deseo de retornar a París este mismo año para otra competición muy especial. "Quiero volver a esta pista para los Juegos Olímpicos", deslizó.

El nacido en Manacor también explicó que tras dos años "muy duros" en términos de lesiones tenía el sueño de volver a Roland Garros, pero reconoció que "no ha sido bastante ante un jugador como Sasha (Zverev, actual número 4 del mundo)".



"Tengo que felicitar a Sasha por este gran partido", dijo sobre su rival, al que deseó "lo mejor en el resto del torneo".

Nadal, a punto de cumplir -lo hará la próxima semana- 38 años y que logró su primer Roland Garros con sólo 19, en 2005, se despidió de su fiel público de París con unas palabras de reconocimiento al cariño que ha recibido en un torneo que le tiene como a uno de sus grandes ídolos.

"Los sentimientos que he tenido aquí han sido realmente inolvidables. Gracias desde el fondo de mi corazón", sentenció.

La palabra de Alexander Zverev luego de eliminar a Rafael Nadal en Roland Garros

"Para ser honesto, no sé qué decir. Para empezar le quiero agradecer a Rafa de parte de todo el mundo del tenis. Es un honor muy grande. He visto jugar a Rafa a lo largo de toda mi infancia y tuve la suerte de poder enfrentarlo cuando me convertí en un jugador profesional. Además, fui lo suficientemente afortunado para haberlo enfrentado dos veces en esta hermosa cancha. Pero la verdad es que hoy no es mi momento, es el momento de Rafa. No voy a decir mucho más", explicó Zverev, quien se enfrentará en la próxima instancia contra el ganador del encuentro que reúne al invitado local y reciente campeón en Lyon, Giovanni Mpetshi Perricard, y el belga David Goffin, antes de pasarle el micrófono a Nadal.