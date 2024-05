Qué se sabe en River del futuro de Nacho Fernández

En junio abrirá el mercado de pases que será bastante extenso, al terminar en agosto, y en el Mundo River están atentos al futuro de Nacho Fernández, referente del plantel que confesó querer terminar la carrea en Gimnasia y Esgrima La Plata, club que busca repatriarlo, y que es importante para el entrenador Martín Demichelis.

En el Millonario no piensan en una salida de Nacho en el corto plazo, es decir el periodo de transferencias que se avecina, pero de acá a fin de año saben que existe la posibilidad que su deseo sea marcharse al Lobo, como lo confesó. "Tengo pensado retirarme en Gimnasia, después nunca se sabe. No me dan los años, tengo 34 y sino se me va a complicar", declaró en TyC Sports antes del papelón con Temperley en la Copa Argentina.

Ante este centro del jugador, el entrenador uruguayo del club platense Marcelo Méndez declaró el jueves: "No he hablado de refuerzos. No voy a desconocer lo que significa para el hincha de Gimnasia Nacho Fernández, lo que es como jugador y como profesional pero hay cosas que no dependen solo de uno. Hay que respetar los momentos de él, hoy pertenece a otro equipo y esa es la realidad. Después veremos si existe la posibilidad, o no. Es un jugador interesante, de trayectoria, que es hincha y está identificado con el club. Suma bastantes ítems. Es una decisión en conjunto".



Lo cierto es que el ex-Atlético Mineiro de Brasil tiene contrato con River hasta diciembre de 2025, pero al saber que no cuenta con poder de reventa está la chance que desde el club de Núñez lo dejen ir como un gesto, si es que lo desea.

Ahora bien, junto al capitán Franco Armani y el chileno Paulo Díaz, el Cerebro Nacho Fernández es de los líderes del vestuario millonario y no está en los plantes que salga en el próximo mercado.

El plan de River para el mercado de pases: los puestos que buscará reforzar

Un delantero

Un marcador central

Un volante ofensivo