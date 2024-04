Esos números correspondientes al mes de marzo todavía no están cerrados, por lo que por recomendación del Ministerio de Economía acordamos pasar a cuarto intermedio para poder realizar una propuesta concreta”, explicó el ministro de Educación, José Goity, al término del encuentro que se realizó en el Ministerio de Trabajo, en la ciudad de Santa Fe.

En diálogo con los medios, comentó también que el encuentro permitió detallar a los gremios el Plan Asistencia Perfecta, que Provincia presentó esta semana con el objetivo de otorgar reconocimientos mensuales y trimestrales a los docentes que no registren inasistencias. “Si bien no es un tema que esté incluido en la paritaria, porque es una decisión del Gobierno, que tiene la facultad para llevarla adelante, obviamente fue un tema que se conversó”, detalló.

En ese sentido, el ministro de Educación reiteró que “queremos premiar a los docentes que hacen un esfuerzo extraordinario”, y remarcó que “de ninguna manera se afecta a los docentes que tengan faltas justificadas, porque van a seguir percibiendo su salario como corresponde”.

Como se sabe, Provincia presentó esta semana el Plan Asistencia Perfecta, que consiste en un incentivo mensual y otro trimestral para premiar la asistencia docente, que implicará que un maestro que se inicia y con un solo cargo, va a percibir $ 57 mil más por mes, y el de cargo más alto, sumará $ 114 mil pesos. Si además tiene asistencia perfecta en el trimestre, se le suma 86 mil al de cargo más bajo y $ 172 mil a los cargos más altos.

Es decir: el docente de cargos más bajos que tengan asistencia perfecta en el trimestre tendrán en suma 257 mil pesos aproximadamente en concepto de incentivo en ese período, y los de cargos más altos sumarán más de $ 500 mil.

Goity remarcó que “el plan se autofinancia: cada recurso que se aporta al incentivo, se genera en el propio sistema. El año pasado, los santafesinos destinamos $ 100 mil millones. La proyección para este año son $ 250 mil millones. Es mucho dinero, entonces empezamos a trabajar en acciones que reviertan esa situación, como eficientizar los controles e implementar estas políticas para reconocer a aquellos docentes que no faltan”, concluyó.

Goity participó de la paritaria acompañado por las secretarias Carolina Piedrabuena y Daiana Gallo Ambrosis. En representación de los gremios, participaron por Amsafe, Rodrigo Alonso, Susana Ludmer, María José Marano, Sergio Bruchini y Patricia Hernández; por Sadop, Pedro Bayúgar, Ricardo Vega, Cecilia de Santa María, Martín Lucero, Claudia Solís y Marcela Mateos; , por AMET, Ernesto Cepeda; por UDA, Daniel Domínguez, Mariela Rossi, Jorge Carlelio.