Desde diciembre de 2023, La Empresa Provincial de la Energía (EPE) lleva adelante un profundo plan de reestructuración, transparencia y eficientización. En este marco, desarrolla operativos de detección de conexiones clandestinas e irregulares, dentro del Plan de Disminución de Pérdidas No Técnicas en las redes de distribución. “Sólo en 2 meses, realizamos más de 15 mil verificaciones en zonas comerciales e industriales de Santa Fe, Rosario, Rafaela, San Lorenzo y Villa Constitución. Como resultado de los controles, se labraron actas por consumo no registrado que equivale a $77.400.000”, indicó Hugo Marcucci, el titular de la EPE, y agregó: “Los santafesinos deben comprender que cada peso producto de fraude, es dinero que pagamos todos los santafesinos. Vamos a accionar con mucha firmeza frente a aquellos que roban a los ciudadanos. Esta gestión no sólo tiene el compromiso de eficientizar el funcionamiento y los recursos de la empresa sino también de rendir cuentas, investigar hasta las últimas consecuencias y erradicar los circuitos ilegales instalados que tanto daño provocan”.

Las acciones de investigación implican un operativo especial en el que se cotejan datos de actividades, consumos y dimensiones de cada inmueble; con la información comercial propia. Se concretaron 15.200 operativos en locales gastronómicos, quioscos, carnicerías y panaderías que incluyeron la normalización de conexiones irregulares de usuarios comerciales y pequeñas industrias.

El impacto del hurto de energía

Las autoridades de la empresa explicaron las consecuencias del hurto de energía en la red: “Este delito tiene un impacto directo en la sobrecarga de la red eléctrica, generando bajos niveles de tensión y cortes. Esta situación afecta directamente a los usuarios en la red de baja tensión. También, la manipulación de electroductos de forma ilegal puede generar graves accidentes como incendios, explosiones o descargas”, explicó Marcucci.

Según el Código Penal, el hurto o manipulación de energía eléctrica es un delito sancionado con prisión, dependiendo de la gravedad del acto. Desde la EPE se llevan a cabo las denuncias penales de cada irregularidad detectada en las instalaciones eléctricas. Las penas pueden llegar a significar años de prisión, además de las restituciones y recargos económicos por hurto o estafa.

Finalmente, el funcionario recordó que se encuentra vigente el sistema de denuncias anónimas: “contamos con una vía de recepción de denuncias anónimas sobre irregularidades en el servicio. Se puede comunicar al 0 800 555 0083, en la oficina virtual de la empresa, a través de la web oficial, www.epe.santafe.gov.ar/?denunciafraude y también a [email protected]”.