En un incidente alarmante que pone de manifiesto la inseguridad en las calles de Rosario, un camión volcó este miércoles en Circunvalación luego de que delincuentes armados lo interceptaran en uno de los ingresos de la zona norte de la ciudad. El conductor, proveniente de Reconquista y en camino a Buenos Aires, se vio forzado a realizar una frenada brusca al encontrarse con los criminales mientras encaraba una curva en la autopista.

El suceso tuvo lugar en uno de los caminos laterales de la autopista Rosario-Santa Fe, donde el conductor relató el momento de terror: “Iba a tomar Circunvalación para entrar a Rosario y cuando giré me encuentro con una moto del lado derecho y me apuntan con un arma. Toco el freno para no apretarlos contra el cordón y se me va el camión para el otro lado [del sentido de la curva]”.

A pesar del vuelco, el conductor sufrió heridas leves y logró ser rescatado de la cabina. Por su parte, los delincuentes continuaron su camino impunemente. "La saqué barata", expresó el hombre, destacando la suerte que tuvo en medio de la peligrosa situación.