En el cierre del Congreso del Frente Renovador, Sergio Massa, quien fuera candidato presidencial en elecciones anteriores, emitió declaraciones críticas respecto a la postura de culpar a los ciudadanos por sus decisiones electorales. "El error es pararnos con el dedo acusador y pretender decirle a la gente que se equivocó a la hora de votar", expresó Massa, refutando esta actitud y planteando que, en todo caso, la responsabilidad recae en quienes engañan a la población.

Massa no se limitó a criticar, sino que también advirtió sobre las consecuencias económicas de las medidas implementadas por la nueva administración. Hizo hincapié en la pérdida de puestos de trabajo, el cierre de pequeñas y medianas empresas, así como la caída de la competitividad exportadora. Además, señaló que este deterioro no solo afectará a quienes no lo votaron, sino que impactará en toda la sociedad.

Diego Giuliano, diputado opositor, respaldó las palabras de Massa y agregó más críticas hacia la gestión actual. Hizo énfasis en el incremento desmedido de tarifas y precios, el congelamiento salarial, y la celebración de despidos como actos revolucionarios. Además, Giuliano enfatizó la importancia de retomar el diálogo con sectores clave, como el campo.

En cuanto a la participación política de Massa, Giuliano aseguró que, a pesar de su perfil bajo en los últimos tiempos, sigue siendo una figura activa, colaborando con proyectos e ideas para proteger a la ciudadanía.