"Cronograma de Servicios Públicos para el Fin de Semana Largo en Villa Cañás: Detalles Importantes a Tener en Cuenta"

Jueves 28: NO habrá recolección (no sacar la basura miércoles por la noche).

Viernes 29: SI habrá recolección (sacar residuos jueves por la noche)

Sábado 30 y domingo 31: No habrá recolección

Lunes 1: SI habrá recolección (sacar residuos domingo por la noche)

Martes 2: No habrá recolección (no sacar la basura lunes por la noche) Durante los días que no hay recolección EVITÁ sacar los residuos a la vía pública y arrojarlo a los contenedores, con el fin de mantener la ciudad lo más limpia posible.

SERVICIO DE RIEGO El servicio de riego se realizará jueves 28, viernes 29, sábado 30, domingo 31, lunes 1 y martes 2, tanto por la mañana como por la tarde.

RESIDUOS MAYORES Y CORTE DE PASTO Hasta el miércoles 3 NO habrá recolección de residuos mayores (ramas, escombros, etc.) ni tampoco se hará corte de pasto.

DEPENDENCIAS MUNICIPALES Desde el jueves 28 al martes 2 de abril el edificio municipal y demás dependencias permanecerán cerradas.

GUARDIA URBANA Y MONITOREO Monitoreo trabajará con normalidad durante los seis días y Guardia Urbana realizará horarios rotativos.

CEMENTERIO El cementerio local estará abierto durante todo el fin de semana largo en el horario de 7 a 19.