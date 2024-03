Se aproxima un interesante encuentro entre los equipos femeninos de hockey de Studebaker y Club Social de Amenábar, quienes se enfrentarán en la segunda fecha del campeonato de la UDC. El evento tendrá lugar este sábado en el sintético del Parque, con una programación que promete acción y competencia desde las primeras horas de la mañana.

La jornada comenzará a las 10:30 con el encuentro de la categoría sub 16. Las jugadoras del verde llegan a este enfrentamiento luego de un empate en la primera fecha, mientras que el equipo de Club Social de Amenábar viene de una victoria ante Rosario Puerto Belgrano de San Gregorio en su debut. La ausencia de una categoría sub 14 en Amenábar implica que comiénze por al sub 16.

A continuación, al mediodía, será el turno de la categoría sub 19. Las jugadoras de Studebaker buscarán recuperarse luego de una derrota por 0-5 en su primer partido, mientras que el equipo de Club Social de Amenábar buscará mantener su impulso luego de una victoria en su debut.

Finalmente, a partir de las 13:30, la primera división entrará en acción. Ambos equipos llegan a este encuentro con historias diferentes: Studebaker busca recuperarse de una derrota en la primera fecha, mientras que Club Social de Amenábar viene de una victoria en su debut por 2 a 1.

A continuación el cronograma de partidos:

campeonato de la UDC

Linea B 2da fecha

Studebaker vs club Social de amenábar

Sub 16 10:30 hs

Sub 19 12:00 hs

Primera 13:30 hs