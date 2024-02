Dólar Blue: Alza Sostenida y Brecha del 33,18% con el Mayorista

El dólar blue comienza la jornada en $1.115 para la venta, registrando tres aumentos consecutivos. Esto marca una brecha del 33,18% en comparación con el dólar mayorista. Mientras tanto, las cotizaciones financieras presentan una tendencia a la baja: el dólar MEP se abre en $1.084,70 y el contado con liquidación (CCL) en $1.133,74.

El dólar minorista arranca en $856 en el Banco Nación, siendo el dólar tarjeta o turista el más alto del mercado, situándose en $1.369,60 al inicio de las operaciones de hoy.

En la jornada anterior, el volumen operado en el segmento de contado en el mercado único y libre de cambios alcanzó los US$ 450,8 millones, de los cuales el Banco Central adquirió US$ 140 millones. Esto marca la duodécima sesión consecutiva en la que la autoridad monetaria realiza compras de dólares en el mercado, superando los US$ 27.000 millones de reservas brutas.