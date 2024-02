Milei asegura que la inflación de febrero alcanza el 10%, pero advierte sobre un futuro más desafiante en marzo y abril.

El presidente Javier Milei sostuvo en una entrevista en Radio Rivadavia que los datos gubernamentales señalan que la inflación durante las dos primeras semanas de febrero se sitúa en torno al 10%. Sin embargo, el mandatario alertó sobre meses venideros más críticos, marcados por un posible impacto aún mayor en los índices inflacionarios.

"Habrá una especie de V: el momento más duro va a estar en marzo y abril, tocaremos fondo para luego rebotar", declaró Milei, basándose en las estimaciones del FMI y proyectando un escenario de recuperación tras el periodo de turbulencia económica.

Ante la posibilidad de un aumento de los reclamos sociales debido a la situación económica, Milei restó importancia y subrayó que el ajuste aún no ha alcanzado su punto máximo. "Hasta que no tengamos solidificado el equilibrio fiscal, nosotros no nos vamos a relajar ni medio milímetro", afirmó el presidente, haciendo hincapié en la necesidad de mantener el rumbo económico establecido.

El presidente también abordó el tema de las tarifas, argumentando que su recomposición es parte del sinceramiento de precios y del fortalecimiento del poder adquisitivo del salario. En este sentido, descartó medidas de asistencia económica para contrarrestar los aumentos, insistiendo en que es necesario evitar la demagogia en el debate sobre los precios.

En cuanto a la Ley Ómnibus, cuyo fracaso en el Congreso fue destacado por Milei como un éxito político para su administración, el presidente anunció su intención de avanzar en desregulaciones mediante proyectos alternativos y modificaciones por decreto.

En conclusión, Milei proyecta un panorama económico desafiante para los próximos meses, pero confía en una recuperación posterior, mientras reitera su compromiso con las políticas progresistas y de equilibrio fiscal que impulsa su gobierno.