Se viene el debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 17: el probable once ante Senegal

El Mundial Sub 17 Indonesia 2023 ya se puso en marcha y la Selección Argentina se prepara para lo que será su estreno el sábado, ante Senegal, desde las 9 de la mañana (hora de Argentina). Para ese partido, el equipo de Diego Placente tuvo su último entrenamiento para ultimar detalles.

Luego de casi 10 días en Indonesia y tras un amistoso ante Canadá, el equipo Albiceleste está casi listo para su debut, ante el campeón africano. Desde el plantel se han mostrado confiados y plenamente aclimatados tanto a la diferencia horaria (10 horas más respecto de Argentina) como las altas temperaturas y humedad.

Si bien el once inicial del equipo de Placente aún no ha sido confirmado, lo cierto es que se vislumbra un posible equipo que seguramente sea el que salga a la cancha ante Senegal. Así, los once que alinearía el entrenador para el estreno en el Mundial serían: Froilán Díaz; Ulises Giménez, Juan Giménez, Tobías Palacio, Octavio Ontivero; Gustavo Albarracín, Mariano Jeréz, Valentino Acuña; Claudio Echeverri, Santiago López y Agustín Ruberto.

Fixture de Argentina en Mundial Sub 17

Argentina vs. Senegal | 11 de noviembre, a las 9 | Estadio Jalak Harupat

Argentina vs. Japón | 14 de noviembre, a las 9 | Estadio Jalak Harupat

Argentina vs. Polonia | 17 de noviembre, a las 6 | Estadio Internacional