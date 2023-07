Wimbledon 2023 tiene su primer día este lunes 3 de julio, con el debut de varios argentinos en el cuadro principal masculino y femenino. Uno de ellos es Sebastián Báez, quien abre la jornada de la cancha 6 frente al chileno Tomás Barrios Vera. Pedro Cachin, más tarde, afrontará un duro estreno ante el vigente campeón y número 2 del mundo, Novak Djokovic. Conocé todo sobre los partidos de hoy.

Partidos de hoy lunes, por Wimbledon 2023: qué argentinos juegan, hora y dónde ver en vivo

Sebastián Báez vs. Tomás Barrios Vera | Court 6 | 1ra ronda | Hora: desde las 7.

Nadia Podoroska vs. Tereza Martincova | Court 4 | 1ra ronda | Hora: desde las 7.

Pedro Cachín vs. Novak Djokovic | Court Central | 1ra ronda | Hora: desde las 9.30.

Diego Schwartzman vs. Miomir Kecmanovic | Court 7 | 1ra ronda | Hora: aproximadamente desde las 10.15.

Tomás Etcheverry vs. Bernabé Zapata Miralles | Court 6 | 1ra ronda | Hora: aproximadamente desde las 11.30.

Borna Coric vs. Guido Pella | Court 14 | 1ra ronda | Hora: aproximadamente desde las 11.30.

Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerúndolo | Court Central | 1ra ronda | Hora: desde las 12.45.