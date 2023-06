Partidos de hoy viernes, por Roland Garros 2023: horario, dónde ver en vivo y qué argentinos juegan

Roland Garros 2023 sigue con presencias argentinas y este viernes 2 de junio será el turno de Diego Schwartzman, quien intentará dar el batacazo frente al griego Stefanos Tsitsipas en la tercera ronda. Conocé todo sobre los partidos de hoy y qué habrá en el Día 6 de competencia en París

Partidos de hoy viernes, por Roland Garros 2023: qué argentinos juegan, horario y dónde ver en vivo

Diego Schwartzman vs. Stefanos Tsitsipas | 3ra ronda | Court Suzanne Lenglen | Hora: aproximadamente desde las 13.

Otros partidos relevantes del viernes en Roland Garros

Lorenzo Sonego vs. Andrey Rublev

Novak Djokovic vs. Alejandro Davidovich Fokina

Carlos Alcaraz vs. Denis Shapovalov