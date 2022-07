Gabriel Real "Santa Fe tiene una obra social que durante mucho tiempo fue muy prestigiosa y que estuvo teniendo inconvenientes." 

"Santa Fe tiene una obra social que durante mucho tiempo fue muy prestigiosa y que estuvo teniendo inconvenientes."

"El inconveniente se da en Firmat con un prestador. Fuimos con dos o tres cuestiones puntuales a hablar con el Presidente del directorio y tuvimos respuestas satisfactorias."

"El día martes hubo una reunión y se destrabaron cuestiones, lo que significa mejorar el servicio y el reestablecimiento de atención en Firmat."

Proyectos

Gabriel Real "Creo que la cuidadanía está harta de no encontrar por parte de los dirigentes políticos soluciones. Segundo, cualquier construcción que se pueda plantear debe tener una base y que la gente sepa en realidad que es lo que se pretende y lo que se va a llevar adelante y tercero, no estamos listos para hablar de candidatura pero si de una forma de gobernar. No me caben dudas que la Argentina y Santa Fe necesitan un gran acuerdo que suepere las pertenencias partidarias."

País

"No hay un salvador que venga y diga 'esta es la solución'"

