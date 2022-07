Así quedaron los cuartos de final de la Copa Libertadores

Se terminaron los octavos de final de la Copa Libertadores de América: Vélez, Talleres y Estudiantes quedaron entre los ocho equipos que siguen en carrera por un lugar en la final única que se disputará en Guayaquil, Ecuador.

La T y el Fortín se enfrentarán se cruzarán después de haber eliminado a otros equipos argentinos en los octavos de final.

El equipo cordobés dejó en el camino a Colón y definirá de local la serie frente al club de Liniers, que dio el golpe al eliminar a River en el Monumental. Por este mismo lado de la llave van Flamengo y Corinthians.

Por su parte, el Pincha venció a Fortaleza de Brasil y en cuartos se medirá ante Paranaense. En este lado de la llave están Atlético Mineiro y Palmeiras.

Los cruces de cuartos de final

Atlético Mineiro vs. Palmeiras

Estudiantes vs. Paranaense

Vélez vs. Talleres

Flamengo vs. Corinthians

Calendario

Los cuartos de final se pondrán en marcha en la primeras semanas de agosto. Los partidos de ida están programados para llevarse a cabo la semana del 3 de agosto, mientras que las revanchas se desarrollarán durante la semana del 10 de agosto.

Cuartos de final: 2-3-4/8 (ida) y 9-10-11/8 (vuelta).

Semifinales: 30-31/8 y 1°/9 (ida) y 6-7-8/9 (vuelta).

Final única: 29/10 en el Monumental de Guayaquil, Ecuador.