Ignacio Griecco: Director técnico de Sportsman

Presentación

Jugué hasta el año pasado y este año tuve la posibilidad de dirigir al equipo en primera división. Contento porque es una experiencia distinta, hasta ahora muy bien y esperando que todo siga así.

El año pasado nos retiramos con Matías (Cudós), los dos ya con 40 años, despuntamos el vicio con momentos muy lindos en el club jugando con amigos y ahora nos toca estar desde el otro lado y estamos muy contentos tratando de hacer crecer el básquet de Sportsman que a eso apuntamos.

El equipo de primera

En cuanto a los jugadores, la verdad es que nuestra intención era poder repatrear a chicos que eran del club que a veces no habían tenido la posibilidad de jugar y que puedan volver al club y darle la contención que a lo mejor no habían tenido en otro momento.

Pudo volver “lalo” Bartolucci que ahora está lesionado, el Rober siguió con nosotros, estamos con muchas ganas que vuelva “pachu” Poli, Guille Gallo también estuvo por volver ero por cuestiones laborales no lo pudo hacer, “nacho” Martínez, Mauro Orsi, chicos que son del club y que los necesitamos para que la base del club siga fuerte. Ni hablar de Frattini, Galván y todos los chicos del club que están primero con un progreso muy rápido. Los mayores también están ayudando a encaminar a ellos porque con lo poco que se traía de afuera siempre estuvo arriba. Para esta liga se necesitan refuerzos pero lo más importante y bueno es hacer participar a los más chicos del club.

Vaccaro, Montaner, Sesnich, Benja, chicos que vienen de abajo y lo más lindo es verlos con el entusiasmo que lo hacen y nos llena a todos dejando todo lo que tienen.

Lo que se viene

Argentino de Firmat es un rival que gracias a Dios ya lo conocemos, sabemos virtudes y defecto que tiene y es muy importante para nosotros; y venimos de racha positiva con ellos en los últimos años, pero sabemos que se reforzó con jugadores importantes y tienen una base ue también es muy buena desde hace años y se vienen conociendo.

Sabemos que será un rival durísimo y dificilísimo, pero nosotros trataremos de estar ahí y poder hacer buenos partidos y si se da pasar así sea.

Agradecimientos

Agradezco la posibilidad de que estando fuera de la cancha después de tantos años estar compitiendo, seguir en este proyecto que se armó en el club obviamente me hace muy feliz.

Agradecer a la sub comisión, a los chicos principalmente que después de que me han tenido como compañero, hoy tenerme como entrenador obviamente que siento que no le es fácil y para mí tampoco siendo nuevo en todo esto. Y agradecerle a los hinchas que siempre apoyan al equipo y eso le hace muy bien tanto al club como a los jugadores como al cuerpo técnico.

Y también agradecer al cuerpo técnico que tenemos qe es maravilloso : Lucas Doffi, Enzo Guzmán y el profe Roberto Robles que la verdad hacen que me ayuden y que obviamente en este camino nuevo tener gente como ellos al lado me hacen muy bien y más fácil.