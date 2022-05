La Asociación Venadense de Básquet (AVB) dio a conocer cómo siguen las fechas

Realizando un repaso de la última fecha donde estos fueron los resultados:

Sportsman 92

Club Ciudad 75

Argentino 58

Centenario 69

Atlético 64

Peñarol 69

Olimpia 73

Firmat 69

Atenas 89

Independiente 80

Las posiciones quedaron de la siguiente manera

Equipo Puntos

Olimpia 29

Centenario 28

Sportsman 28

Atl.Elortondo 28

Argentino 26

Peñarol 26

Independiente 25

Firmat 24

Atenas 23

Club Ciudad 18

Teniendo en cuenta esta tabla, los cuartos de final serían:

Sportsman vs Argentino

Centenario vs Independiente

Olimpia vs Firmat