Excelente velada boxística en Villa Cañás

Boxeo

“Realmente algo muy esperado por toda la gente y las instituciones que comenzamos a poder realizar eventos.

Esta vez nos tocó el boxeo con la sub comisión de patín del Club Studebaker.

Hay gente de Murphy, de Hughes, de Elortondo. Es uno de los primeros boxeos que se hacen en la zona después de esta pandemia que nos ha afectado a todos.

Gracias a Dios se está levantando de a poco y con una limitación de gente se comienza y va a ser el primero de varios más que podamos hacer como veíamos haciendo todos los años, como para poder empezar y que esto realmente no se pare más. Ya aprobamos con Sergio Loyola que en 45, 60 días vamos a hacer otra como para cerrar el año y de ir todo bien ya comenzar el año que viene desde temprano en los primeros meses, haciendo un calendario de 4 o 5 fechas en el 2022.

Hay chicos que ya están al límite del profesionalismo, tienen que tratar de hacer la máxima de peleas posibles, por lo que estamos buscando para el año que viene hacer una mejor programación. Ver de hacer más desafíos, traer peleas más importantes, porque la gente lo está pidiendo y vamos a trabajar en eso.”

Patín competitivo

Luego del balance de lo que fue la velada boxística, nos contó sobre la actualidad de los chicos que entrenan con la profesora Nancy Lombardo

“Los chicos vienen muy bien, han estado compitiendo y siempre ahí arriba en los primeros lugares, es el fruto de un trabajo que se vienen haciendo de años de Nancy Lombardo en la parte de competencia y por supuesto con el apoyo de toda la sub comisión del grupo de trabajo.

Ya hay chicos que irán a competir a Misiones a nivel nacional y ya estamos hablando y programando el festival que se hace anualmente, será dentro de la primer semana de diciembre con un buen show que vuelva, ya que hace dos años que no se realiza y los cerca de 100 chicos que tenemos en patín de lo que es artístico ya lo están pidiendo para poderse mostrar. Será show porque hay trajes que los chicos se cambiarán dos o tres veces, distintas coreografías.

Asistirán otros patinadores de nivel provincial y nacional que estarán también con nosotros, un verdadero show con cantante también para que el 2021 se cierre y pensemos de un 2022 con toda la furia.

Agradecer siempre a la sub comisión de patín, al Club Studebaker y a todo el grupo de trabajo que siempre está apoyándonos.”

Columnista : José Luis Cardozo