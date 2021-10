Boxeo : Jornada de puños en la sede de Club Studebaker.

Ante un muy buen marco de público, unas 400 personas, vivieron una jornada digna de no perderse con seis peleas donde los cañaseños también fueron protagonistas

Pelea exhibición: - Yandira Oviedo vs Marisol Agüero

(Gym Loyola VT) (Chovet)

- Franco Zapata vs Leonardo Barbieri

Peleas:

- Franco Taverna vs Leandro Testa (Villa Cañás) – GANADOR POR NOCK OUT (RSC Referí suspende el combate)

- Lucas Torres (Villa Cañás) vs Facundo Pérez Olivera (Gym Loyola VT) - EMPATE

- “Bechy” Chazarreta (Elortondo Family Team) vs Gonzalo Figueroa (Rosario) - EMPATE

Pelea Semi-fondo:

- Leo Bustos (Gym Loyola Villa Cañás) vs Derian Esquivo (Rosario) - GPP ganador por puntos Esquivo

Pelea Fondo:

- Tahiel Torres (Villa Cañás) vs Juan Cruz Carranza (Wheelwrigth) - EMPATE

Columnista : José Luis Cardozo.