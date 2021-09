La bronca de Gustavo López por no poder ir a la cancha para ver a Argentina: apuntó contra Coscu y los streamers

La selección argentina enfrentará esta noche, desde las 20.30, a Bolivia en el Monumental en el marco de la Fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Gustavo López, habitual comentarista en los partidos de La Liga Profesional, no estará presente en el Antonio Vespucio Liberti y realizó una fuerte crítica contra un grupo de streamers que fueron invitados por la organización.

El periodista deportivo, que en el pasado supo tener un fuerte enfrentamiento con Ibai, uno de los streamers más importantes del planeta, sumó un nuevo capítulo a su cruzada contra los influencers. En su programa radial, De una, otro buen momento (se emite por Radio La Red), el conductor no ocultó su malestar por no acudir al encuentro y tener que realizar la transmisión frente a un televisor.

“Anotados 250 mil para comprar, y se vendían 17 mil. A mí me da mucha pena dedicarme a esto, la verdad te digo. Esto lo digo de corazón. Dedicarme a esto, transmitir todos los partidos y no poder ir a la cancha de River. Y de repente un don nadie, un don nadie, que critica a los jugadores, que critica a los periodistas, que critica a la AFA, que critica todo, mañana va a estar ahí en el campo de juego. Así que hay cosas que no se chequean, hay cosas que no se ven. Hay que mirar el historial de las personas”, comenzó su relato.

Luego, añadió: “Nosotros estaremos acá, vamos a la cancha de Chacarita, la de Chicago, la de Banfield, la de Temperley, la de Gimnasia y Esgrima La Plata, la de Godoy Cruz, venimos, vamos a Santiago del Estero, venimos, vamos a San Juan, pero a la Selección nos quedamos sin entradas y lo vamos a ver por televisión. Mientras que tipos que no saben si la pelota es redonda, cuadrada, si pica porque tiene un conejo adentro o dónde queda la cancha de River mañana van a estar en el VIP”.

Para cerrar, López reflexionó: “Pero esto es un poco Argentina, que a veces es injusta. Hay que hacerla más justa de aquí en adelante. Ojalá tengamos la capacidad entre todos de ser más solidarios y de pensar un poco cada acto que hacemos. ¡Y no me hagan hablar!”.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y uno de los primeros en contestarle al periodista fue Coscu, quien fue invitado para estar en uno de los palcos del Monumental para ver el choque ante Bolivia y que en las últimas semanas ganó aún más repercusión luego de ser invitado a la casa que Lionel Messi tiene en Barcelona. A ese encuentro también acudieron el streamer español Ibai Llanos y el delantero Sergio Agüero.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y uno de los primeros en contestarle al periodista fue Coscu, quien fue invitado para estar en uno de los palcos del Monumental para ver el choque ante Bolivia y que en las últimas semanas ganó aún más repercusión luego de ser invitado a la casa que Lionel Messi tiene en Barcelona. A ese encuentro también acudieron el streamer español Ibai Llanos y el delantero Sergio Agüero.

Coscu, que cuenta con 1.6 millones de seguidores en Twitter y 3.2 millones en Instagram, también le dedicó un video, en el cual se filmó mostrando la entrada de protocolo para ver a Lionel Messi y compañía. “Gustavo López, ¿conoces a palco amoroso?”, comentó.