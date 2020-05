Martín Isanta y la actualidad en el fútbol.

“Estoy entrenando como se puede, le alquilé algunos elementos a un profe amigo que tiene un gimnasio, tengo un par de discos, pesas y mancuernas en el patio y a fuerza de mucha voluntad porque cuesta bastante sabiendo que no tiene fecha de inicio el torneo, desde el club el profe nos está pasando trabajos semanales.”



“En el caso contractual tengo la suerte de que hasta ahora me vienen cumpliendo, este mes me pidieron que espere unos días y es entendible desde mi lado y desde el de la diligencia porque no tiene los mismos ingresos que tenían en época de competencia.”



Martín Isanta está realizando rutinas de entrenamiento desde su casa y permanece en contacto diariamente con el plantel de San Jorge de Carmen por un grupo de whatsapp.



En cuanto al entrenamiento menciona “trato de entrenar a la tarde pero normalmente a la mañana hago un poco de gimnasio, hay que tener mucha fuerza de voluntad porque la cabeza juega un papel importante. Al momento de volver yo creo que van a tener que dar un período de adaptación, 3 semanas, 1 mes que vamos a tener que entrenar fuerte y volver a la normalidad.”



“No se sabe que tipo de torneo va a ser. Cuando arreglé estar en un equipo competitivo en un club nuevo con un cuerpo técnico que ya conozco que me ha hecho sentir muy cómodo y esperemos, depende de la resolución que tome la Liga con respecto a que torneo va a hacer, seamos protagonistas.”



Llegada al Club. “El Club tuvo muchas intenciones en un inicio en dialogar conmigo y la suerte de tener un buen semestre en un buen nivel. Demoré un poco en la decisión porque tenía dos ofertas más similares en lo económico, juega un papel importante sentirse cómodo y me pareció la mejor decisión llegar a San Jorge conociendo el cuerpo técnico y me he adaptado bien enseguida, buena gente, humilde.”



Concluyó una nota completa sobre el futuro del fútbol “Se habló de que se iba a suspender durante este año pero me parece una locura, no lo creo porque hay mucha gente que vive del fútbol. No es conveniente que se suspenda y no creo que se vaya a suspender porque mata la economía.”



Fuente Fm Sonic, Oscar Andrés Canavese./Gustavo Ledesma.