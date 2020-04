Desde la Secretaría de Acción Social de la MVC, Melisa Manzino.

El Comité de Crisis está integrado por todas las entidades que integran protección civil (S.A.M.Co, Bomberos Voluntarios, Policía, Coop. Eléctrica, Coop. de Agua Potable y el Ejecutivo Municipal). Son las que se reúnen para ver las situaciones que implican un riesgo para la sociedad. A éstas para la creación del comité de Crisis se le suman los Concejales.

Hubo una reunión el día de ayer en el Centro Cultural (tomando todas las medidas sanitarias correspondientes) para escuchar las inquietudes de los vecinos, “sobretodo las personas que tienen oficios que lógicamente tienen sus inquietudes y la necesidad de trabajar.” mencionó Melisa Manzino. “Escuchamos la situación de los ciudadanos y sabemos que están haciendo el esfuerzo.”

“Les pedimos que hicieran el esfuerzo de aguantar 10-15 días más hasta que pase la cuarentena porque consideramos que el Gobierno Nacional alguna otra medida tiene que estar tomando, no sé en qué momento. Eso va a estar marcado por la situación sanitaria.”

“Creo que cuando pase la pandemia vamos a seguir con otras consecuencias duras, las económicas, sociales, alimentarias. Es algo que estamos viviendo y se va a profundizar con el tiempo.”

“Todos los días tenemos que tomar decisiones, si bien tenemos un marco normativo que dió Nación (el mismo rige para toda la República Argentina; para sociedades como la de la Ciudad Autónoma de Bs.As, sociedades como la nuestra y más pequeñas aún. De características absolutamente distintas) cada Provincia lo que debe hacer es adherirse estableciendo reglamentación específica y cada Municipio y comuna lo mismo. Lo que no podemos hacer es violar un decreto o prohibir lo que no está prohibido.”

Desde el área de Acción Social, Melisa Manzino mencionó que “El sector más vulnerable es un sector que con la asignación familiar, la tarjeta alimentar, la IFE que se les incluyó automáticamente está, de cierta manera, cubierto en sus necesidades básicas y además se les prorrogó el vencimiento de servicios pero por otro lado tenemos las familias que no suelen ser asistidas por el estado porque son familias que se autoabastecen, para esa gente es durísimo porque dejan de percibir sus ingresos y es un quiebre para la familia. A toda esa gente le pido que levante el teléfono y pida la ayuda del gobierno, estamos teniendo una economía de guerra y la asistencia del estado debe estar y nadie debe avergonzarse de eso.”

Hoy la prioridad del Municipio es la situación sanitaria y alimentaria. Todas las personas de Acción Social están trabajando y se va a dar asistencia a aquellas personas que no perciben ninguna ayuda del Gobierno y a aquellas que recién en el mes de abril van a percibir la IFE.

Debido al dinamismo de la situación la Secretaria de Acción Social mencionó “Creo que debemos fijarnos plazos cortos de cumplimientos de pautas que hay que revisar a diario por distintas situaciones que van surgiendo. Está todo sujeto a la cuestión sanitaria”

Hay cuestiones que no se manejan desde el Municipio como la prórroga de alquileres, hay propietarios que en común acuerdo con su inquilino llegan a una cuestión particular pero no se va a ejecutar ningún desalojo.

“Quiero remarcar que en Villa Cañás todas las instituciones están trabajando de manera coordinada, hay muchos particulares donando y vecinos ayudando con el sistema de viandas.” Concluyó Melisa Manzino.



Teléfonos de emergencia.

15600102 Guardia urbana 24 hs.

15598447 Guardia Acción Social de 8 hs. a 15 hs.

15560718 Oficina de empleo (para la preinscripción al IFE)

Fuente VCTV. Oscar Andrés Canavese.