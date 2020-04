El Dr. Gustavo Campo responde preguntas frecuentes sobre el Covid-19.

¿El Coronavirus mata?

El coronavirus no es un virus nuevo, la cepa es nueva. Afecta a los alvéolos y produce mucho catarro pegajoso que no se puede movilizar (al igual que la pulmonía), se dificulta la oxigenación de la sangre por ende te quedás sin pulmones y no se puede respirar. Eso te termina matando.

No hay vacunas desarrolladas hasta el día de hoy.



¿Si tengo síntomas que hago?

Todo depende de cómo llegue el paciente y que patologías previas tenga, hipertensión, diabetes, Epoc son factores de riesgo pero el 80% de la población pasa el virus con síntomas leves.



¿Villa Cañás está preparado para recibir infectados?

Si actuamos por protocolo, todo paciente que tenga fiebre es considerado paciente de Coronavirus. Se lo envía a la casa a cumplir la cuarentena obligatoria aislado totalmente (incluso de las personas con las que convive). De no tener dónde aislarse el paciente se está preparando un centro de asistencia en Villa Cañás.

Se ha preparado toda el ala izquierda del Hospital para infecciones de vías respiratorias. Debemos cuidar al personal de salud y sobretodo al personal de enfermería.

Los pacientes de mayor gravedad serán derivados a Venado Tuerto.



¿Sirve el aislamiento?

Si, sirve. Vamos a quedarnos en casa (hasta el 14 de abril) y se cumplirían 2 ciclos del virus. Si el virus no tiene transporte se agota. Lo ideal sería aguantar 3 ciclos.

Seguramente todos vamos a enfermarnos, el virus tiene gran capacidad de contagio, el 3% de infectados muere.

Queremos que la sociedad se enferme de a poco para no colapsar centros de salud y de contagiarse médicos y enfermeros tener el tiempo de recuperarse para volver a brindar la asistencia.



Recomendaciones del Dr. Campo.

Además de las reiteradas recomendaciones de quedarnos en casa, de lavarnos las manos frecuentemente y se no tocarnos la cara el Dr. Gustavo Campo recomienda bajar el nivel de angustia.



Barbijos.

No tiene sentido para pacientes sanos. Es recomendado por los doctores para personas que tengan patologías de bajas defensas.

“El Coronavirus es un virus del que nos vamos a infectar todos, lo que pedimos es que no nos infectemos todos juntos.” mencionó el Dr. recalcando la importancia de la capacidad de personal de salud.

Fuente VCTV. Oscar Andrés Canavese.