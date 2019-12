Histórico: El piloto de Venado Tuerto Ever Franetovich se consagró campeón del TN

El piloto de Venado Tuerto, Ever Franetovich, arriba de su Fiat Palio se consagró campeón de la Clase 2 del Turismo Nacional luego de terminar en la sexta posición en la última carrera de la categoría que se corrió este fin de semana en el autódromo de San Nicolás.

"Es un sueño poder ser Campeón Argentino de Turismo Nacional Clase 2. Durante las primeras vueltas pude eludir varios roces. El equipo Fiat FP Racing a lo largo del año me entregó un gran auto. Aún no se qué haré el año que viene; ahora voy a festejar y después veré", dijo Ever Franetovich ante el micrófono de Campeones, por AM630 Rivadavia, al bajarse de su Fiat Palio con el cual llegó sexto en la final de la división menor del TN que se corrió en el Predio y Autódromo Ciudad de San Nicolás, y conseguir el título que hasta esta fecha ostentaba Nicolás Posco, el campeón saliente, quien fue el ganador de la prueba con el Ford Fiesta Kinetic.

La carrera tuvo una definición sorprendente, cuando en el penúltimo giro Joel Borgobello perdió el liderazgo debido a una desconcentración con el puntano Sergio Fernández, quien intentó superarlo y en su afán de concretar la maniobra se pasó en el frenaje y terminó despistándose y volcando al trabarse su Nissan March en la tierra arada, pero sin mayores consecuencias. A partir de ello, el piloto de Moreno tomó la primera posición y se encaminó hacia su novena victoria en la categoría, escoltado por Borgobello y Gastón Iansa.

Mientras Franetovich intentaba evitar algún incidente que lo perjudicara en su objetivo por la corona, su prinicipal rival Agustín Herrera también buscaba avanzar en la fila india, y a pesar de tener en algún momento una visibilidad complicada por el barro que se adhirió a su parabrisas, pudo terminar en el séptimo puesto, y con ello se diluyeron las posibilidades de sumar una cantidad de puntos que doblegue al piloto de Venado Tuerto, siendo el subcampeón de la especialidad.

