En Villa Cañás TV el Secretario de Gobierno Marcelo García hablando de Tránsito y controles.

En la temporada primavera y verano se incrementa el uso de motos en la ciudad y así también se incrementan los controles de tránsito. El Secretario de Gobierno Marcelo García nos contaba al respecto.

“Lo cierto es que cuando empieza a hacer más calor se incrementa el uso de motocicletas y también se incrementan los controles, lo que uno trata de inculcar el uso del casco. Nuestro trabajo es hacer entender que el casco no es por la infracción, el casco salva vidas. Incluso estamos regalándolos a las personas que sacan por primera vez la licencia y se los enseñamos a colocar para que además de llevarlo puesto lo lleve atado.” De todas formas hay infracciones que incluso llevando casco puesto se pueden hacer, al no llevar casco se secuestrará el vehículo.

La documentación que se va a pedir en los controles son seguro, carnet y que el motociclista lleve el casco puesto. No significa que el inspector no pueda solicitar la demás documentación del moto. Los fines de semana también se están realizando controles de alcoholemia, concientizando sobre "el que maneja que no tome."

Con respecto a las motos ruidosas, Marcelo dijo que “Si en un control es detenida una moto que no tenga el caño de escape reglamentario se la va a secuestrar y cuando la persona va a retirar el vehículo el escape es decomisado y después destruido. Se le devolverá la moto en su estado original.”

Además desde Secretaria de Gobierno Marcelo García contó en Villa Cañas TV que se estuvieron realizando charlas en todas las escuelas primarias de la ciudad y realizando exámenes otorgando a los niños según su edad carnet de peatones y ciclistas “Porque los niños son los mayores concientizadores dentro de las familias”.

Fuente Villa Cañás TV- Oscar Andrés Canavese.