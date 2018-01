Trasladaron a Córdoba al joven agredido en Punta del Este

El muchacho fue trasladado en un avión sanitario y luego alojado en el Sanatorio Allende, de la capital mediterránea, confirmaron sus familiares a la radio Cadena 3.

En los últimos días, el joven experimentó una mejoría y se le retiró el respirador mecánico que lo asistía, aunque seguía sin recordar nada de lo sucedido.

"Mi hijo tiene 23 quebraduras en la cara y los dos oídos fracturados. Realmente es un espanto lo que estamos viviendo", contó a la prensa Bernardo Lacase, el padre del joven.

Tomás, de 19 años y oriundo de Villa Allende, fue brutalmente atacado a golpes a la salida del boliche Ramsés, de la ciudad balnearia uruguaya, y por el hecho se encuentra como único imputado el abogado mendocino Bernardo Alcanoni, de 29 años, quien reside en Buenos Aires.

Alcanoni fue detenido por la Justicia uruguaya, aunque luego fue liberado luego de que su familia pagara una fianza.

Según trascendió, el abogado adujo en su declaración que golpeó a Lacase en medio de una reacción porque el joven había manoseado a una hermana suya.

Por su parte, la madre de Tomás Lacase, Constanza Chiodi, aseguró que su hijo "está fuerte y no entiende qué le pasó".

"Lo único que me alcanzó a decir fue '¿por qué tanto?, no me acuerdo de nada, pero por qué tanta saña...'", indicó.

La mujer destacó que su hijo "no ha mostrado ni enojo, ni odio ni rencor", para luego remarcar: "Lo admiro por eso".

"Ni a un perro tirado en la calle se lo golpea así, fue con mucha alevosía", sostuvo.

Con respecto a la versión de que Tomás se haya sobrepasado con la hermana del agresor, la madre del adolescente calificó a la acusación como "un disparate".

"Ellos pueden decir lo que quieran pero es un disparate. Tomás está de novio hace mucho tiempo", dijo, y aseguró que su hijo "no tiene una personalidad de estar buscando chicas".

"No puedo ni responder a eso. Nada justifica la golpiza", agregó.

Por último, la mujer se refirió a la pareja de chilenos que auxilió a su hijo y manifestó su agradecimiento hacia ellos.

"Les dije que si no hubiera sido por ellos, mi hijo no estaría vivo. También me lo dijeron en el Sanatorio, porque se podría haber broncoaspirado con su sangre", señaló.