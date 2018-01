Patricia Bullrich: "Ahora los camioneros se animan a denunciar"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, y aseguró la Justicia "está obteniendo información hasta de barrabravas" contra el líder sindical.

En Los Leuco, la ministra afirmó: "Toda esta información que recibimos la tenemos de gente de adentro, de los mismos barrabravas que son parte de estructuras corruptas. También de los camioneros, que antes no se animaban a denunciar". Y consideró que "así se desarman estas organizaciones, desde adentro".

Bullrich, mientras tanto, desestimó que haya una "guerra Macri contra Moyano" y aclaró que se quiere ir a una "sociedad más transparente". En ese sentido, disparó contra el líder gremial: "Se desvió plata de Camioneros a Independiente, eso es notorio. Incluso, la camiseta dice OCA. Habrá que explicar la relación de Moyano con OCA".

Sobre el Camionero pesan tres causas: una impulsada por la diputada Graciela Ocaña (y que tiene en su poder Claudio Bonadio); la otra iniciada por la Aprevide; y la tercera por presunto lavado de dinero (a cargo del juez Luis Armela).

Bullrich no dejó pasar la oportunidad y también apuntó a Luis Barrionuevo, quien había dicho que los presidentes que se metieron con los sindicatos "no terminaron sus gobiernos". Al respecto, aseguró: "No nos asusta ninguna mafia sindical".