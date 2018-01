No comenzó la Venadense, pero sí el Federal C

Luego de varias semanas sin fútbol, este domingo la región volvió a vibrar con el deporte más popular; se jugó la primera fecha del Torneo Federal "C", en el cual hay tres equipos representando a la Liga Venadense de Fútbol.

En un hecho histórico para su institución; Central Argentino debutó en el certamen nacional con una gran victoria agónica ante Unión y Cultura de Murphy. El "Celeste" de Murphy comenzó ganando a los dos minutos del primer tiempo con un tanto convertido por Gastón Méndez, pero en el complemento Emiliano Romero empató de penal para el "Bosque". Cuando todo hacía parecer que el encuentro iba a terminar en empate, a los 50 minutos del segundo tiempo Facundo Urquiza anotó el segundo tanto para Central Argentino y de esta manera el "Bosque" tuvo un inicio histórico en el Federal "C",

Por otra parte Juventud Pueyrredón luego de descender, debutó con un empate sin goles en condición de visitante ante Los Andes de Alcorta.

Litoral Sur - Zona 7

Resultados (1ra. Fecha)

Central Argentino 2 - Unión y Cultura 1

Los Andes 0 - Juventud Pueyrredón 0

Posiciones

C. Argentino 3

Juv. Pueyrredón 1

Los Andes 1

U. y Cultura 0

Próxima Fecha (2da.)

Juv. Pueyrredón vs. C. Argentino

U. y Cultura vs. Los Andes

Relatos : Luis Kristovich - Puro Ascenso