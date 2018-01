Relanzan la temporada de pesca en Melincué evitando la depredación

La comuna de Melincué presentó oficialmente el equipo de guardafaunas y relanzó la temporada de pesca, con más controles y servicios sobre la laguna. Pese al drama hídrico vivido el año pasado por esa comunidad, que casi estuvo al borde de desaparecer literalmente por el ingreso de las aguas al casco urbano, hoy se recupera del mal trago vivido y apuesta decididamente a la pesca.

El relanzamiento contó con el apoyo y la presencia de Martín Bulos (secretario de Turismo de la provincia) y de Claudia Rosenthal (directora de Turismo de la provincia y vecina de Melincué).

Desde la comuna informaron que "el nuevo esquema de servicios, que se irá poniendo en marcha paulatinamente, incluirán baños químicos, muelles y seis guardafaunas que patrullarán las 24 horas, tanto la costa desde la propia Melincué, como desde otras localidades".

Ese espejo de agua se caracteriza por la calidad de pesca, ya sea en cantidad como en el peso de los pejerreyes que suelen superar el kilo y medio de peso en muchos casos.

Las innovaciones también incluyen un registro de usuarios de los recursos de la laguna (guías de turismo, baqueanos, empresas de turismo), el otorgamiento de carnés para desempeñar actividades lucrativas en el espejo de agua; como así también un control estricto del número de piezas pescadas y el tamaño.

La fuerte apuesta a la preservación del recurso pesquero y de los recursos naturales, quizás tenga como medida emblemática la entrega, a cada embarcación, de una bolsa de residuos que obligatoriamente los pescadores deberán entregar a los guarda-faunas, al finalizar la jornada de pesca y retirar las embarcaciones.

Más seguridad

"El presidente comunal fue muy claro al trazar los objetivos para nuestra área: más servicios, más controles, más seguridad. Jerarquizar la actividad turística que gira entorno a la pesca. Ir dejando cada vez más atrás la época de la improvisación. El perfil turístico de Melincué es una política de Estado. Tenemos que ser cada vez más serios", señaló el coordinador de pesca, turismo y deporte Mario Sacchetto.

Sacchetto remarcó que "siempre se dijo que había guardafaunas, pero la realidad es que trabajaban sin planificación, no cumplían horario, no estaba especificada su labor. La función no era la que se tenía que cumplir".

En este sentido describió que "lo que hicimos nosotros fue conformar un grupo que integran algunos trabajadores de la comuna y personas que se dedicaban a actividades vinculadas a la pesca; y establecer una estrategia de trabajo donde están bien definidos los objetivos, las actividades, las metodologías".

Capacitación

A los guardafauna le "brindamos capacitación y le pusimos fin a la cuestión ad honórem. Nuestra laguna es una parte central de la forma en que nos imaginamos el futuro y el presente de nuestro pueblo, por lo que queremos poder exigirles a nuestros colaboradores eficiencia y entrega. Para nosotros el trabajo de un guarda fauna no es un hobby, es un trabajo serio. Es nuestra apuesta al desarrollo del pueblo, preservando el recurso natural de manera estratégica", aseguró.

Los guardafaunas de Melincué recibieron capacitación en primeros auxilios, y un próximo paso será la capacitación con Prefectura Naval Argentina, para que los operadores también cuenten con instrucción para navegar. "Van a trabajar en horarios permanentes, incluyendo recorridas nocturnas. Trabajarán en conexión con las fuerzas de seguridad, a fin de combatir de la manera más eficiente posible la pesca furtiva y la depredación del recurso natural", detalló Sacchetto, y agregó que "hay mucha gente que está sacando provecho de los recursos naturales y que no solo no deja nada en Melincué, sino que además lo hace irresponsablemente. Eso no puede suceder. El recurso natural es del pueblo". Basura Esta reestructuración de la actividad turística vinculada a la pesca tiende esencialmente a la preservación del medio ambiente, y al desarrollo local "en armonía con los recursos naturales". Para ello el control y el registro se vuelven estratégicos. "Todo aquel que venga a la laguna con embarcaciones deberá tener un carné habilitante. Para ello deberá consignar en el edificio comunal cuántas embarcaciones tiene, y si tiene personal trabajando. Más que nada los guías", aseguró el funcionario. Y abundó: "Todos lo que tengan alguna actividad lucrativa vinculada a la explotación de la laguna deberán registrarse en la comuna".

Asimismo, y para el control de la pesca, se montarán muelles sobre la ruta 90 para la bajada de lanchas, se colocarán baños químicos, y se realizará control de la cantidad de piezas en cada lancha y el tamaño de las mismas.

"Vamos a entregarle a cada guía o a cada embarcación una bolsa de residuos que deberán entregar cuando saquen la lancha de la laguna, antes de retirarse", describió Sacchetto.

El flamante equipo de guarda faunas, además, controlará que todas las embarcaciones estén equipadas con salvavidas, medio de comunicación y demás elementos que son obligatorios para las embarcaciones según la legislación vigente. El contacto del coordinador de pesca, turismo y deporte Mario Sacchetto es el teléfono (03465) 15442478.

Así, Melincué relanza su temporada de pesca, pero esta vez con especial énfasis en la seguridad y medidas para evitar la depredación de la fauna.