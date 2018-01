Dólar e inflación: la devaluación se traslada a los precios de alimentos y electrodomésticos

El dólar subió 13 por ciento desde comienzos de diciembre y hubo precios que sintieron el impacto. Los productos importados (o los que se fabrican en el país con muchos componentes importados) y los que están atados a valores de exportación subieron en enero. Eso, sumado al efecto del aumento de las tarifas de servicios, hace que las consultoras proyecten que enero terminará con una inflación cercana al 2 por ciento.

Pablo Ricatti lo sufre en carne propia. Empresario del rubro alimenticio, fabrica pan para hamburguesas y panchos y abastece de panes, salchichas y medallones de carne a comercios. Al unísono, sus proveedores le informaron una ronda de aumentos que no registraba desde mediados del año pasado, cuando el ruido electoral previo a los comicios primarios también le agregó calor al dólar. "Tienen que ver con el pass through, porque la gran mayoría de los insumos de los alimentos son importados", explicó. El pass through es, ni más ni menos, el traslado de la devaluación a los precios.

Ricatti enumeró: "La levadura y el gluten son importados. Los empaques tienen materiales importados. Y el trigo cotiza en dólares, por lo que si el dólar sube 10 por ciento, la harina, también". Y agregó: "Las hamburguesas aumentaron 5% y las salchichas 7 por ciento". Sumado al aumento de los combustibles, su empresa trasladará los mayores costos. "Planeamos aumentar el pan 10% en breve", concluyó.