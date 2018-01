Mascioli: Parece que el intendente debe pedir permiso a Milardovich para hablar con el gobernador

El secretario de Desarrollo Productivo, Darío Mascioli, dijo que el coordinador nodal Diego Milardovich expresó a través de los medios de comunicación ciertas “inexactitudes” que se basan más en un posición de militante político partidario que en su rol de funcionario provincial.

“Desde el Municipio queremos poner el arreglo del Centro Cultural en el marco institucional que corresponde y dar respuesta a una necesidad imperiosa como son las reparaciones del mismo. Solución que está ligada a la presencia en la ciudad de una empresa especialista en submuraciones y apuntalamiento y los recursos necesarios para pagar el costo de ese trabajo. Reconocemos la voluntad de la Provincia, pero no no están regalando nada, pues Obras Menores son fondos que nos corresponden por ley. En consecuencia, la aparición de Milardovich poniendo este tema en un plano de discusión político partidaria nos parece extemporánea”, señaló.

“Creo que él habla en nombre de un actor político para quien milita y necesita estar siempre en la palestra. Nosotros necesitamos dar solución a un problema y para lograrlo buscamos apoyo crediticio que está disponible, el resto por ahora fue una gran conferencia de prensa”, planteó el secretario, conjeturando que “a Milardovich le molestó que el intendente hablara con el gobernador, y lo hizo haciendo uso de sus atribuciones y sin tener que rendir cuentas a nadie, ni mezclando intereses individuales o partidarios”, acusó.

Ampliando sus argumentos, el funcionario local recordó que respecto a la posibilidad de hacerse de estos fondos, hasta ahora sólo se basa en una ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo a cambiar un destino aprobado con anterioridad. “Desconocemos los mecanismos que se aplicarán para que el Municipio pueda acceder a fondos de Obras Menores 2017, como dieron a conocer los concejales radicales, según los cuales en 30 días el dinero estaría en poder del Municipio, de qué manera, bajo qué tramites, es algo que no sabemos con certeza y sólo se sostiene en una conversación”, advirtió Mascioli.

Posteriormente alegó que “los antecedentes no son buenos, aún estamos a la espera de 1,5 millón de pesos del fondo anticíclico que se tenía que enviar en el contexto de una gran tormenta que devastó la ciudad y que normalmente sale sin rendición, sino que está disponible para atemperar catástrofes como la que ocurrió en Venado. Tampoco vimos los fondos para entubar el canal Cayetano Silva, tantas veces anunciado y nunca concretado. A pesar de que el gobernador Lifschitz se comprometió personalmente, tampoco llegaron los fondos para el alquiler del Juzgado Federal, del cual la Municipalidad lleva pagados 1,5 millón de pesos. En resumen, la posibilidad de recibir apoyo económico provincial para el Municipio aparece como dificultoso”, concluyó.